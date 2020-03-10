İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Musabeyli'de öğretmenler arası voleybol turnuvası

Kilis’in Musabeyli ilçesinde öğretmenler voleybol turnuvasında bir araya geldi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde öğretmenler voleybol turnuvasında bir araya geldi.


Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile ilçede yapılan sportif etkinliklere öğretmenler de katıldı. Musabeyli de görev yapan öğretmenler voleybol turnuvasında kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık iki haftada sürmesi planlanan turnuvada bayan ve erkek öğretmenler bir araya gelerek hem eğlenceli zaman geçiriyor, hem de spor yapıyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.