Musabeyli'de öğretmenler arası voleybol turnuvası

Kilis'in Musabeyli ilçesinde öğretmenler voleybol turnuvasında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile ilçede yapılan sportif etkinliklere öğretmenler de katıldı. Musabeyli de görev yapan öğretmenler voleybol turnuvasında kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık iki haftada sürmesi planlanan turnuvada bayan ve erkek öğretmenler bir araya gelerek hem eğlenceli zaman geçiriyor, hem de spor yapıyorlar.