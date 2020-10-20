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Musabeyli'de üzüm işletme tesisi için protokol

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kurulacak olan Üzüm tesisiyle ilgili protokol imzalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kurulacak olan Üzüm tesisiyle ilgili protokol imzalandı.


GAP İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Musabeyli Üzüm İşleme Tesisi Kurulması” projesi Kilis Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülecek projenin imzası Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz tarafından işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Üzüm Üreticileri Birliği Başkanlığı Şıhmehmet Yalçın, Musabeyli Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız ile yetkililer katıldı.


İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Ajansımız ile GAP idaresinin mali destekleri ile Kilis'in Musabeyli ilçesinde kurulacak Üzüm İşleme Tesisinin sözleşmesini imzaladı. Entegre kaynak verimliliği esasına göre kurulacak tesiste işlenecek üzümler endüstriyel bir ürün haline gelerek oluşturulacak marka ile iç ve dış piyasaya arz edilecek” dedi.


GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, “ GAP İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Musabeyli Üzüm İşleme Tesisi Kurulması projesi Kilis Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülecek olup, projeye ait işbirliği protokolü taraflarca imzalandı” dedi.

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