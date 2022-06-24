Mustafa Sarıgül'den yeni ittifak sinyali

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin iki ittifaka muhtaç olmadığını, seçime 4 ay kala yapılacak ittifakların en geçerli ittifaklar olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi program için geldiği Kilis'teki parti binasında açıklamalarda bulundu. Sarıgül, ittifakları zamanı geldiğinde konuşacaklarını ifade ederek, “Türkiye iki ittifaka muhtaç değildir. Siyasi partiler arasında iş birliği, güç birliği her zaman yapılır. Şu anda yapılan görüşmeler erken görüşmelerdir. Siyaset diplomasisini izlemek gerekir. Seçime 4 ay kala yapılacak olan ittifaklar en geçerli, ülkemizi en iyi noktaya taşıyacak ittifaklardır. Esas ittifakı parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler bir araya gelerek, NATO konusunda yapmalıdır. Tüm partilere sesleniyorum, tüm partileri toplayın, NATO görüşmeleri önümüzdeki hafta yapılacak. İktidara şu konuda yetki verin; NATO ülkesi 28 ülke Türkiye'deki mültecileri eşit oranda almak kaydı şartıyla, Türkiye'mizin terörle ilgili endişesini gidermek şartıyla İsveç, Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verelim. Bu konuda hükümete tam yetki verin ki hükümet NATO'da rahat etsin. Hükümete vereceğimiz tam yetki, NATO görüşmeleri esnasında hükümetin elini güçlendirecektir. Türkiye'de bulunan bütün mülteciler, 28 NATO ülkesine eşit olarak dağıtılacaktır. Bunlar yapılmadığı takdirde İsveç'in ve Finlandiya'nın girişine kesinlikle onay vermeyelim. NATO ülkeleri bizdeki mültecileri alıp, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermiyorlarsa NATO'dan çıkmayı, NATO ve ABD üstlerinin kapatılmasını dahi gündeme alalım” dedi.