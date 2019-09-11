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“Nesiller Buluşuyor” projesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezindeki geçici koruma statüsüne sahip yabancılara ve ÇATOM’daki yaşlı bireylere yönelik “Nesiller Buluşuyor” adlı etkinlik düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezindeki geçici koruma statüsüne sahip yabancılara ve ÇATOM'daki yaşlı bireylere yönelik “Nesiller Buluşuyor” adlı etkinlik düzenlendi.


15 çocuk ve 7 yaşlı bireyle beraber Söğütlüdere Mesire Alanına etkinlik düzenlendi. Piknik esnasında yaşlılar ve çocuklar beraber vakit geçirdiler, paylaşımda bulundular. Çocukların öz güven becerisi ve sosyal ilişkiler geliştirmesine yardımcı olma, özerkliğine katkı sağlama amacıyla düzlenen etkinlikte çeşitli oyun aktiviteleri yapıldı

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