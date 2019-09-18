Netcad Eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Kilis'te, “Netcad Temel Eğitimi, Havza Modelleme ve Taşkın Analizi, Damla Sulama Projelendirme" konulu eğitim tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, İpek Yolu Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen " Netcad Temel Eğitimi, Havza Modelleme ve Taşkın Analizi, Damla Sulama Projelendirme" konulu eğitim programa düzenlendi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, “.Verilen eğitim sayesinde Kurumumuz personellerinin mesleki yeterlilikleri ve kapasitelerinde artış sağlanırken dolayısıyla Kurumumuzun hizmet kapasitesi, kalitesi, etkinliği ve verimliliği de artmıştır. Kurumumuz çalışanlarından 15 teknik eleman projeye katılım sağlamıştır. Eğitimini başarıyla tamamlayan personellerimiz, katılım belgelerini ve sertifikalarını verdik” ifadesini kullandı.