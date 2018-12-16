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Ocakbaşı sohbetleri devam ediyor

7 Aralık Kilis’ in kurtuluşu münasebetiyle ‘’Osmanlı Askeri gücü ve Bölgemizde Yapılan Mercidabık Meydan Muharebesi’’ konulu bir seminer düzenlendi.

7 Aralık Kilis' in kurtuluşu münasebetiyle ‘'Osmanlı Askeri gücü ve Bölgemizde Yapılan Mercidabık Meydan Muharebesi'' konulu bir seminer düzenlendi.


Kilis Türk Ocağı'nın her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Ocakbaşı Sohbetinde 7 Aralık Kilis' in kurtuluşu münasebetiyle "Osmanlı Askeri gücü ve bölgemizde yapılan Mercidabık Meydan Muharebesi konulu bir seminer düzenlendi. Kilisli Emekli Tümgeneral aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Faruk Alpaydın'ın kısa öz geçmişi ve takdimiyle başlayan seminerde, Mercidabık Muharebesi'nin öncesinde askeri lojistik ve sefer hazırlıkları konusunda bilgi sunan Alpaydın, harita ve görseller üzerinde Kilis'in 25 km güney bölgesinde bulunan Mercidabık Ovasındaki savaştaki taktiksel manevralarsan bahsederek savaşın sonucunda neler olduğunu, sonrasında neler yaşandığını aktardı.


Konuşmalarının sonunda Prof. Dr. Sadettin Paksoy Kilis Türk Ocağı Yönetim Kurulu adına Alpaydın'a teşekkür belgesi takdim etti.

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