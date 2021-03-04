Oda başkanlarından esnafa denetim

Korona virüsle ilgili olarak turuncu listede bulunan Kilis'te, KESOB Başkanı Şevket Memiler ile oda başkanları esnafları ziyaret etikten sonra iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Esnafla sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Memiler ile oda başkanları korona tedbirlerine uyulması halinde bu hastalığın yenileceğini ifade ettiler.

KESOB Başkanı Memiler, “Oda başkanlarımızla beraber denetimlerimiz devam ediyor. Tüm esnafımız ile daha güzel günlere el ele kol kola virüs bitene kadar, mücadele, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam ediyoruz” dedi.