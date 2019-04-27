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Öğrenciler Üniversite sınavları için prova yaptılar

Kilis’te, bu yıl üniversite sınavına girecek öğrenciler, sınav heyecanını yenmek için 7 Aralık Üniversitesinde prova niteliğinde sınava girdiler.

Kilis'te, bu yıl üniversite sınavına girecek öğrenciler, sınav heyecanını yenmek için 7 Aralık Üniversitesinde prova niteliğinde sınava girdiler.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kilis 7 Aralık Üniversitesinin ortak organizasyonu sonucu düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı (TYT-AYT) provasının birinci sınavı (TYT) 7 Aralık Üniversitesinde yapıldı. Kilisli öğrenciler, en ciddi prova niteliği taşıyan bu sınavın yapılmasında emeği geçen başta il Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Aralık Üniversitesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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