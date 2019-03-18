İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler yüzme tekniklerini öğreniyor

Kilis’te, Okul destek projesi kapsamında 20 erkek ve kız öğrenciye yüzme tekniklerini öğretiliyor.

Kilis'te, Okul destek projesi kapsamında 20 erkek ve kız öğrenciye yüzme tekniklerini öğretiliyor.


Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Okul destek projesi kapsamında Gençlik Merkezi işbirliği ile 10 kız ve 10 erkek öğrencinin havuzda yüzme tekniklerini öğrenmeleri, yüzme sporu ile tanışmaları ve eğlenceli vakit geçirmeleri için etkinlik düzenlendi.


Etkinliğe katılan çocuklar, böyle etkinliklerin devam etmesi dileğinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.