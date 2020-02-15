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Öğrencilerden C vitamini etkinliği

Kilis Karamelik İlkokulunda ana sınıfı öğrencileri, C vitamini anlatan bir etkinlik düzenlendi.


Ana sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde kış günlerinde iyi beslenmeleri için faydalı alışkanlıklar kazandırmak için C vitamini anlatan bir etkinlik düzenlendi. Ana sınıfı öğretmenleri tarafından öğrencilerin sağlıklı beslenmesi, sağlıklı nesiller oluşturulması için etkinlik düzenliyor. Öğretmenlerin desteğiyle öğrencileri evlerinden getirmiş oldukları C vitamini içeren meyvelerin özelliklerini tanıyarak vücudumuza faydalarını öğrenerek bilinçlendi.


Öğrenciler, kendilerinin hazırladıkları sağlıklı meyve sularını içerek, sağlıklı beslenme konusunda eğitim aldı.

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