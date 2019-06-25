Öğrencilerden Hayat Kurtaran Yenilikler

Öğrenciler, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Nalbantoğlu, Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Özçioğlu ve Araştırma Görevlisi Necati Aksoy danışmanlığında “Öncelikli Araçlar Beklemesin” başlıklı proje kapsamında bir sistem geliştirdiler.

Kübra Önen, Burak Dinç, Erdem Ceylan, Malik Kara, Gökhan Güneş ve Faruk Cançelik adlı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, ambulans, polis aracı, itfaiye aracı gibi trafikte geçiş üstünlüğü olan araçların trafikte beklemeden geçişini sağlayacak olan sistemde, araç içerisine yerleştirilen cihazla, cihazın bağlı olduğu aracın gittiği istikametteki trafik ışıklarının yeşile, diğer ışıkların da kırmızıya döndüğünü, bu sayede de geçiş üstünlüğüne sahip araçların daha hızlı ve güvenli bir şekilde görevlerini yerine getirdiği belirtiliyor.

Hayatı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan ve GPS'den veri alımıyla çalışan bu sistemle aracın kavşağa yaklaşma mesafesi de ayarlanabiliyor. Bu yöntemle trafik sıkışıklığına maruz kalmış araç trafikten daha az etkilenecek ve ulaşmak istediği noktaya daha hızlı erişebilecek.