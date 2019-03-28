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Öğrencilerden KİTAM ve Kıraathane okuma etkinlikleri

Kilis 7 Aralık Üniversite de öğrenciler, kitap okuma ve kitap yorumlama etkinliği düzenlendi.


Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nca düzenlenen etkinlikler KİTAM ve Kıraathane'de düzenlenen kitap okuma ve kitap yorumlama etkinlikleriyle devam etti. Kıraathanede düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrencilere, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cahit Faruk İslamoğlu tarafından doğru kitap seçimi ve okuma alışkanlığının kazanımı konusunda bilgiler verildi. Okuma etkinliği sonunda yapılan çekilişle üç öğrenciye ödülleri verildi.


Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KİTAM) ise öğrenciler Refik Halit Karay'ın “Memleket Hikayeleri” adlı eserini yorumlayarak kitaba dair sohbet gerçekleştirdi.

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