Öğrencilere ağız hijyeninin önemi anlatıldı

Kilis'te, öğrencileri diş hekimleri tarafından ağız hijyeninin önemi anlatılarak, diş fırçalama eğitimi verildi.

Kilis ve ilçeleri ile köylerindeki okullarda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen diş hekimleri okullarda eğitim gören öğrencilere ağız hijyeninin önemi ve diş fırçalama eğitimi verildi. Ayrıca diş hekimleri Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından gençlik merkezini ziyarette bulunuldu. Gençlik Merkezi işbirliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftasına istinaden çocuklara bilgilendirme çalışması yapılmış olup çocuklara dış fırçası ve diş macunu hediye edildi.