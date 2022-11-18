İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrencilere gıda israfı uyarısı

Kilis’te okullarda öğrencilere, Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı konularında eğitim veriliyor.

Kilis'te okullarda öğrencilere, Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı konularında eğitim veriliyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda denetçileri tarafından "Okullarda gıda güvenirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek" hedefi doğrultusunda Kilis'teki okullarda Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı konularında eğitim veriliyor. 2011-2012 eğitim öğretim yılından buna öğrencilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi için gerek okul kantinlerinin denetimi gerekse öğrencilerin eğitilmesine önem veriliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile ortak yürüttüğü proje çerçevesinde başlayan eğitimler Kilis ve ilçelerinde verildiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.