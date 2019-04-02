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Öğrencilere hediye dağıtıldı

Kilis’in Polateli ilçesinde öğrencilere Kaymakam Şener tarafından hediyeler dağıtıldı.

Kilis'in Polateli ilçesinde öğrencilere Kaymakam Şener tarafından hediyeler dağıtıldı.


Polateli İlçe Kaymakamı Mahmut Şener ile birlikte İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Aziz Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Kuzu Mağaracık, Ömeroğlu, Yeniyapan ve Yılanca İlkokullarında öğrencileri ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler dağıttı.


Öğrencilerle sohbet eden Kaymakamı Mahmut Şener onlara başarı diledi.

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