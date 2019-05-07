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Öğrencilere İlk ve Acil Yardım Ambulans ekipman eğitimi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerine ‘Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği’ ekibi tarafından eğitim verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerine ‘Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği' ekibi tarafından eğitim verildi.


İlk ve Acil Yardım Programı öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Elif Akın Kazancıoğlu ile Öğretim Görevlisi Nesrin İpekçi'nin de katıldığı eğitimde, öğrencilerin sahaya çıktıklarında hastayı taşımada kullanacakları ambulans ekipmanları, faraş sedye, ana sedye, kombinasyon sedye, vakum sedye, KED kurtarma yeleği ve ateller uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler de bu ekipmanlarla uygulama yapma olanağı buldu.

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