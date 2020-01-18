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Öğrencilere kırtasiye dağıtıldı

Kilis’in Polateli ilçesinde jandarma ile Kızılay tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak kırtasiye dağıtıldı.

Kilis'in Polateli ilçesinde jandarma ile Kızılay tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak kırtasiye dağıtıldı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile Kilis Kızılay Kan Merkezi personeli tarafından Polateli ilçesine bağlı köylerde çocuklara karne hediyesi olarak çeşitli kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar dağıttı. Kırtasiye ile oyuncakları alan çocuklar sevinçleri görülmeye değerdi.

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