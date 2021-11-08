Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi ile Canpolat Paşa Gençlik Merkezinde ortak program düzenlendi. Gençlik merkezinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Nisan ayında yapılması planlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası'na erkenden başlandı. Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi ile Canpolat Paşa Gençlik Merkezleri tarafından ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik planlanan program çerçevesinde öğrencilere yönelik, etkinliklerin devam edeceği bildirildi.