Kilis'in Musabeyli ilçesinde öğrencilere kıyafet ile bisiklet dağıtıldı.

Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dayanışma Derneği (KİYÜ) ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMAR) ile yapmış olduğu görüşmeler çerçevesinde Hasancalı Anaokulu öğrencilerine kıyafet yardımında bulunuldu. Ayrıca Hasancalı Ortaokulunun başarılı öğrencilerine bisiklet hediye edildi.

Programa KADAMER Müdürü ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Muazzez Harunoğulları, KADAMER Müdür Yardımcısı ve 7 Aralık Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz ve Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ katıldılar.

Hediyelerin takdiminin ardından konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, bu güzel desteklerinden ötürü öğrenciler ve öğretmenler adına dernek yöneticilerine teşekkür etti.