Öğrencilere polislerden eğitim

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler okullarda eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Afife Keçik İlkokulunda 211 öğrenciye genel güvenlik, trafik konularında bilgilendirme semineri düzenlendi. Polisler, bir olumsuzluk olması halinde neler yapacaklarını anlattı. Daha sonra öğrencilere büyüyünce hangi mesleği seçeceklerini soran görevli polis memurları, polis mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirdi.