Öğrencilere sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi verildi.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ın talimatıyla başlatılan eğitimler sürüyor. Elbeyli Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Diyetisyen Pelin Zengin tarafından Elbeyli merkez ve Yenideğirmen köyünde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konulu eğitim verildi. Eğitime ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldığı eğitimden sonra sağlıklı çocuk dergisi ve sağlık okuryazarlığı kitabı dağıtıldı.