Öğrencilere "Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma" eğitimi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Eğitimi” verildi.
7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAPUAM) tarafından düzenlenen “Kariyer Geliştirme Eğitimleri” serisinin ikincisi “Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma” eğitimi, Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
KAPUAM Müdürü Doç. Dr. Esra Asıcı tarafından verilen eğitimde, öğrencilere sınav kaygısının belirtileri, nedenleri ve başa çıkma yolları hakkında bilgiler verildi.