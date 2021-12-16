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Öğrencilere "Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma" eğitimi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Eğitimi” verildi.


7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAPUAM) tarafından düzenlenen “Kariyer Geliştirme Eğitimleri” serisinin ikincisi “Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma” eğitimi, Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.


KAPUAM Müdürü Doç. Dr. Esra Asıcı tarafından verilen eğitimde, öğrencilere sınav kaygısının belirtileri, nedenleri ve başa çıkma yolları hakkında bilgiler verildi.

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