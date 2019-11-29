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Öğrencilere, sosyal medya bağımlılığı anlatıldı

Kilis’te, polis tarafından öğrencilere, sosyal medya bağımlılığı, güvenli internet kullanımı anlatıldı.

Kilis'te, polis tarafından öğrencilere, sosyal medya bağımlılığı, güvenli internet kullanımı anlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından “Bilinçli Nesil” projesi kapsamında Mercidabık Ortaokulu öğrencilerine genel güvenlik, sosyal medya bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı gibi konularda bilgilendirme semineri düzenlendi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programın diğer okullarda da devam edeceği bildirildi.

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