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Öğrencilere tabiatın korunması eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik, Biyokaçakçılık, Tabiatın Korunması ve Doğa Turizmi kapsamında eğitim verilmeye başlandı.


Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis'te, ilkokul ile orta okullarda Tabiatın korumasına yönelik olarak eğitimlere başlandı.


Afife Keçik ilkokuluna öğrencilere Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü personeli tarafından Biyolojik Çeşitlilik, Biyokaçakçılık, Tabiatın Korunması ve Doğa Turizmi kapsamında eğitim verildi. Eğitime katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Eğitimlerin sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyularak, devam edeceği bildirildi.

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