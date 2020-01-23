Öğrencilere tiyatro etkinliği

Kilis'te, Okul Destek projesi kapsamında öğrenci ile velililerine tiyatro etkinliği düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet modellerinden faydalan çocuklara, Okul Destek projesi kapsamındaki öğrenciler ve ailelerine Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatro etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Türk ve Suriyeli çocuklar etkinlik sonunda tiyatro oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.