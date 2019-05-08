Öğrencilere yangın eğitimi

7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 1'nci sınıf öğrencilerine Öğretim Görevlisi M. Burçin Onay tarafından verilen eğitimleri katkı sağlamak amaçlı itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından acil durum, yangın, yangınlara karşı ilk müdahale, yangın söndürme cihazlarının Kullanımı konularında teorik ve tatbiki eğitim verildi