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Öğrencilere yangın eğitimi

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Üniversite öğrencilerine uygulamalı yangına müdahale ile tatbikat gerçekleştirildi.


7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 1'nci sınıf öğrencilerine Öğretim Görevlisi M. Burçin Onay tarafından verilen eğitimleri katkı sağlamak amaçlı itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından acil durum, yangın, yangınlara karşı ilk müdahale, yangın söndürme cihazlarının Kullanımı konularında teorik ve tatbiki eğitim verildi

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