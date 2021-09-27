Öğrencilerin barınma sorunu yapılan toplantıyla giderildi

7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonu'nda öğrencilerin barınma durumunu görüşmek üzere toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdeemli Albay Selami Akşit, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, İl Emniyet Müdür YardımcısıAhmet Güngör, TEM Müdürü Mahmut Durgun, Güvenlik Şube Müdür Vekili Mehmet Sönmez, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, Genel Sekreter Necdet Bozgeyik, İMİD Başkanı Turgut Akgün, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Rukiye Arslan katıldı. Toplantıda alınan karar ile KYK yurtlarında yedek bulunan öğrencilerden geriye kalan 44 öğrencinin geçici süre misafir edilmesine ve öğrencilerin barınma problemlerini hızlıca tespit etmek için kurulan Üniversitenin sayfasındaki link üzerinden toplanmasına karar verildi.

Alınan karar ile günlük olarak alınan başvuruların ivedilikle değerlendirilerek yurtlara yerleşemeyen öğrencilerin üniversitenin Uygulama Oteli, Kilis Polisevi, Kilis Öğretmenevi ve uygun görülen otellerde geçici süre misafir edileceği açıklandı.

Üniversitenin Merkez Kampüsü, Karataş Kampüsü ve Mercidabık Kampüsünde Barınma Destek Birimlerinin oluşturulmasına ve şahsen başvuran öğrencilere gerekli yönlendirmelerin yapılmasına karar verildi.