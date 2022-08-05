Öğrencilerinin barınma sorunu masaya yatırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlık ettikleri üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarına yönelik olarak video konferans sistemi üzerinden düzenlenen toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Kemal Balaban, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mahmut Uğur Duyar ve KYK İl Müdürü Uğur Tunç birlikte katıldılar.