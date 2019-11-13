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Öğretmen ve öğrencilerinden örnek yardım

Kilis Özel Meltem Okulu öğretmen ve öğrencileri, kardeş okul olarak belirledikleri Güvenli İlkokulu öğrencilerine na kıyafet yardımında bulundular.


Okul öğretmenleri Şeyma Bekan, Büşra Topalfakıoğlu ve Esmanur Kıraç, okulu öğrencileri ile birlikte Güvenli İlkokulu'na giderek, hem kıyafetleri sahiplerine ulaştırdılar hem de güzel bir gün geçirdiler. Öğrenciler, kardeş okul öğrencilerine getirdikleri hediyeleri verip, onlarla aynı sofrada yemek yiyerek, oyunlar oynadılar. Güvenli İlkokulu öğrencileri aldıkları hediyelerle, önemli bir projeye destek olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadılar.


Okul Müdürü Süleyman Kadir Olgaç, öğrencilere yardımlaşmanın değerini kavratabilmek adına böyle bir proje başlattıklarını dile getirerek, “Velilerimizin de desteği ile Güvenli ilkokuluna kıyafet yardımında bulunduk. Minik kalplere dokunabilmek, çocukların sevincini paylaşlaşmak görülmeye değerdi. Bu projenin yürütülmesinde emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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