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Öğretmenler birbirleriyle yarıştı

Kilis’te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen Bocce müsabakalarında öğretmenler birbirleriyle yarıştı.

Kilis'te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen Bocce müsabakalarında öğretmenler birbirleriyle yarıştı.


24 Kasım öğretmenler günü Bocce müsabakaları Zeytçioglu İlkokulu Bocce sahasında 48 öğretmenin katılımı ile tamamlandı. Turnuvaya katılan tüm öğretmenlere Baklava ikramı yapıldı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Kilis İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen müsabakalara katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti. Çok çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye girenlere madalya, sinema bileti ve kitap hediyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve Musabeyli Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül Çelen tarafından takdim edildi.


Bocce yarışmasında birinciliği 1.Mehmet Salih Özlük ile Hüseyin Çelik, ikinciliği Ramazan Koç ile Gokhan Kayı, üçüncülüğü ise Cumali Çelik ile Mahmut Erdi Parlak elde etti.

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