Öğretmenler okulları boyadı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde öğretmenler, eğitim sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkmak yerine gönüllü mesai yaparak, okulu boyadı.

Musabeyli ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, eğitim ve öğretim sezonunun tamamlanmasının ardından kendi imkanları ile boya ve malzemelerini temin ederek, kendi okullarını boyadı. Öğretmenler, tatile çıkarak, memleketlerine dönmek yerine okulda gönüllü mesai yaptı. Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, öğretmenlerin yapmış oldukları bu fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek, "Öğretmen arkadaşlarımız eğitim sezonu tamamlandıktan sonra seminerlere katıldı. Seminlerde bitmesine rağmen memleketlerine gitmeyen öğretmenlerimiz, takdir edilecek bir davranışta bulundu. Okullu boyadılar. Bu davranışları nedeniyle bu öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, öğretmenlerin yaptığı fedakarlığın önemine vurgu yaptı.