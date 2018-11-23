Öğretmenlerden Kaymakam Duman'a ziyaret

Kilis'in Elbeyli ilçesinde öğretmenler ile öğrenciler Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ı ziyaret ettiler.

24 Kasım 'Öğretmenler Günü' nedeniyle Şehit Abdullah Delibaş İlkokulu Öğretmenleri ve Öğrencileri , Kaymakam Kadir Duman'ı ziyaret etti. Kaymakamı Duman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Duman, “Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimizi, şehitlerimizi saygı ve rahmetle andığını, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.