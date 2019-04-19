Okul destek projesi devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kilis'te, Okul destek projesi kapsamındaki hentbol takımı kuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından , Okul destek projesi kapsamındaki çocuklardan oluşan hentbol takımı oluşturuldu. Hentbol takımı antrenmanlarına başlanmış olup çocuklarımızın eşofman takımı, spor ayakkabısı ve çanta ihtiyaçları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından karşılandı.