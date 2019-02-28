Kilis'te, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından Okul Destek Projesi ve sosyal uyum kapsamında gençlik merkezinde sinema etkinliği düzenlendi.

Gençlik Merkezinde etkinliğe 10 öğrenci katılırken, etkinlikte mısır ve içecek ikramında bulunuldu. Belirli bir plan çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi işbirliği Okul Destek Projesi ve sosyal uyum kapsamında gençlik merkezinde sinema etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.