İhlas Haber Ajansı

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Okul servisleri denetlendi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından okul servis araçları denetlendi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren okul servis araçları, okul servis araçları hizmet yönetmeliği çerçevesinde servis araçları hizmet yönetmeliği çerçevesinde denetlendi. Zabıta ekipleri, özellikle pandemi kurallarına riayet edilip edilmediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı hususlarında uyarılarak denetlemeler gerçekleştirildi. Denetimlerin yıl içerisinde rutin olarak devam edeceği bildirildi.

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