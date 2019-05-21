Okul yapılacak yerler belirlendi

Kilis Valiliğinde düzenlenen okul yerleri belirleme toplarsına Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile diğer yetkililer katıldı.

Kilis'te, 32 okul ikili eğitim yapması ile Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te derslik açığı bulunması nedeniyle Vali Recep Soytürk Başkanlığında yeni yapılacak okulların yerlerinin belirlenmesi için toplantı yapıldı. Vali Soytürk, 32 okul ikili eğitim yapıldığını ifade ederek, “Göreve geldiğim günden itibaren okul ve derslik sıkıntısının çözülmesi için çalışıyoruz. Vakıflara ait, arsalar, resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyemize ait arsalar üzerinde çalışma yaptık. Gelinen süreci arkadaşlar ile değerlendirdik. Kilis'in eğitim düzeninin eskiden olduğu gibi artması için çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda Kilis Türkiye sıralamasına giren bir ildir. Bu nedenle yeni okulların yapılması, yerleşim birimlerine göre planlamasını yapıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.