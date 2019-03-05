Okullar denetlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri personelleri tarafından Kilis'teki okullarda denetimlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş başkanlığında Sivil Savunma Uzmanı Asef Kaygusuz ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ersin Karadağ Kilis'teki okulları ziyaret ettiler.

Millİ Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumların, sivil savunma, afet ve acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri ile iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin denetlenmesi, çalışmaların yerinde incelenmesi, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Kilis'teki çeşitli okullarda incelemelerde bulundu. Bakanlık heyeti İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'u makamında ziyaret etti.