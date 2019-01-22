Okullar mahkumlar tarafından boyandı

Eğitime Tam Destek Projesi ile Hacı Mehmet ve Nimet Ermen Zeytçioğlu İlkokulunda başlanan ve okullardaki eğitimi aksatmadan sömestr tatili boyunca 10 okulda daha temizlik, bakım, boyama, ağaç dikimi etkinlikleri yapılmaya başlandı. Hacı Mehmet ve Nimet Ermen Zeytçioğlu İlkokulunda yapılan etkinliğe Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Savcı Buğrahan Konu, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Fikret Büyüktopcu, Kilis Milli Eğitim Şube Müdürü Kıvanç Yolcu, Hacı Mehmet ve Nimet Ermen Zeytçioğlu İlköğretim Okulu Müdürü Gönül Çelen, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü projeden sorumlu personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği protokolü dahilinde uzun zamandır hükümlüleri ıslah etmek adına kamuda ücretsiz çalıştırıldığını ifade ederek, “Adalet Bakanlığımızın Türkiye geneli tüm Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde eş zamanlı başlattığı iki haftalık okullarda bakım, onarım, boyama, ağaç dikimi çalışmasıdır. Denetimli serbestliğin amacının infaz artı rehberlik olmasını göz önüne aldığımızda bu projeyle hükümlülerin hem cezalarını infaz ettiği hem de topluma faydalı bir işte çalışarak ıslah çalışmalarının gerçekleştiğini görmekteyiz. Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün uzun zamandır yürüttüğü ve bu günden sonrada devam edeceği ıslah çalışmalarının toplum ve hükümlüleri kaynaştıran önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yapmış olduğu Eğitime Tam Destek Projesi destekliyoruz ve bu projenin takipçisi olacağız ayrıca bu projenin başka güzel projelere de öncü olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.