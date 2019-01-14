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Okullar satranç turnuvasında yarıştı

Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında okullar yarıştı.


Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında okullar birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Zeytçioğlu İlkokulunda gerçekleştirilen satranç turnuvasında Minikler Genel kategorisinde Birinci Zeytçioğlu İlkokulu olurken ikinci Yunus Emre İlkokulu, üçüncü ise Afife Keçik İlkokulu oldu. Minik Kızlar Kategorisinde ise Afife Keçik İlkokulu birinciliği elde ederken, ikinciliği Zeytçioğlu ilkokulu, üçüncülüğü ise Zeytçioğlu ortaokulu elde etti. Küçük Genel Kategorisinde birinci Zeytçioğlu İlkokulu olurken ikinci Gazi İmam Hatip Ortaokulu, üçüncü de Mehmet Temel Ortaokulu oldu. Küçük kızlar Kategorisinde birinci Hasan Ünlü Kahraman ilkokulu, ikinci Zeytçioğlu ilkokulu oldu.


Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından verildi.

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