Okullar yapılması için 90 dönüm arsa tahsis ediliyor

Vali Soytürk, Kilis'te, 32 okulun ikili eğitim yaptığını ifade ederek, “Bu sorunun çözülmesi için göreve geldiğim günden beri çalışıyoruz. Sadece ben değil, belediye başkanımızın, AK Parti ili başkanımızın, milletvekillerimizin katkıları çok büyük, sadece vali olarak ben değil, hepimiz birlikte hareket ediyoruz. Tekel Suma Fabrikasının yerini hayır sever bir iş adamımız satın alarak okul yapılmak üzere burayı bize bağışlayacak. Burası yaklaşık 51 dönümlük bir alan, içerisinde idari binaların bulunduğu yerin okula dönüşmesi mümkün, buraya büyük 5 okul yapmayı planlıyoruz. Hayırsever Kilisli işadamımız bu hafta sonu ilimize gelecek, beraber Tekel Suma Fabrikasını gezeceğiz” dedi.

Vali Soytürk, Yeni Kilis Belediye hizmet binasının bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki 20 dönümlük araziyi okul yapılması için tahsis edileceğini ifade ederek, “Belediye başkanımızın ciddi katkıları var. Burayı ilimize okul yapmak için tahsis ediyorlar. Tekel Suma Fabrikasının yeri ile bu yer 70 dönüm yapıyor. Diğer okul yapılacak arsalar ile birlikte 90 dönüm olacak. Belki 100 dönümü dahi bulabilir. Hızlı bir şekilde buralara okul yapacağız. Ankara'da geçen ay Milli Eğitim Bakanımız ile milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve AK Parti İl Başkanımız ile birlikte görüştük. Bize okul yapımı konusunda tam destek verdiler. Kilis'in öncelikli iller arasında olduğunu ifade ettiler. Hayırseverlerimizin bir kısmı okul arsa yeri bağışlıyor,, bir kısmı okul yaptırmak için bekliyor. Hep birlikte kenetlendiğimiz zaman başaramayacağımız iş yoktur” ifadesini kullandı.

Vali Soytürk, Kilis'in eğitim açısından eski günlerine döneceğini belirterek, “İlimiz bilindiği üzere geçmişte her yıl Türkiye'de ilk üçe giren bir ildi. Şimdi ise son sıralarda nedenlerini biliyoruz. Eğitimin kalitesini attıracağız. Eski başarılara yeniden imza atacağız. Tabiki, öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz ile tüm Kilis halkı ile bir araya gelerek eğitimde en iyisini en kalitesini yapmak için çalışacağız” diye konuştu.