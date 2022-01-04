Okullarda öğrencilere trafik eğitimi

Kilis’te, trafik polisleri, okullarda eğitim gören öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriyor.
Kilis'te, trafik polisleri, okullarda eğitim gören öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğümde görevli Trafik Eğitim Görevlisi Fikret Karademir tarafından 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda öğrencilere " “Uygulamalı Trafik Eğitimi " verildi. Kilis'te ilk ve orta dereceli okullarda trafik güvenliği ile uygulamalı olarak trafik eğitimi verilmeye devam ediyor. 5 yıldır Kilis'te rutin bir şekilde ilk, orta ve lisedeki öğrencilere eğitimin verildiği. 2021-2022 eğitim yılında da öğrencilere trafik eğitiminin devem ettiği bildirildi.