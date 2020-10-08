İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulların açılması esnafı da mutlu etti

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı ve Terziler Odası Başkanı Mehmet Arslan, Okulların açılmasının esnafı mutlu ettiğini, piyasaların hareketleneceğini söyledi.


Terziler Odası Başkanı Mehmet Arslan, 6 aydır okulların kapalı olması nedeniyle esnafların mağdur olduğunu ifade ederek, “Okul kıyafetleri satan ve imal edenler başta olmak üzere odamıza bağlı ayakkabıcılar ile tüm esnafımız okulların açılması nedeniyle hareketlilik yaşanacaktır. Terzi esnafımızın da işlerinde artış yaşanacaktır. 6 aydır iş yapamayan esnafımıza okulların açılması can suyu olacak. Okulların açılması tüm piyasaya canlanmaya yol açacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların açılması kararını destekliyoruz. Aylardın siftah dahi etmeyen, iş yeri kiralarını dahi ödemekte sıkıntı çeken esnafımız okulların açılmasıyla birlikte eski günlerine dönecektir. Konfeksiyonlarımız da, terzilerimizde, ayakkabıcılarımızda, yemek sektöründe, giyim sektöründe canlanma olacaktır. Aslında tüm esnafımıza büyük katkısı olacaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.