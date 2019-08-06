Okulların inşaatı hızla yükseliyor

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Ortaokulu, Atilla Kamil Kudeyt Okulu, Hasan Sünnioğlu İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi'nin inşaatlarını incelemelerde bulunarak, okulların son durumları hakkında inşaat yetkililerinden bilgi aldı.

İnşaatların planlanan sürede bitirilmesi için çalışmaların aksatılmadan titizlikle devam etmesi talimatını veren Akkurt, eğitimin alt yapısının güçlendirilmesi kapsamında yapılan okulların 24 derslikli olduğunu söyledi.