OMÜ'lü Akademisyenleri Rektör Karacoşkun ile bir araya geldi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldiler.

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Prof. Dr. Yavuz Bayram, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Şener Şentürk ve Eğitim Fakültesi Sekreteri Tevfik Yılmaz Demir Rektörlük Makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Karacoşkun'la sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Prof. Dr. Yavuz Bayram, Rektör Karacoşkun'a kendi yazdığı Divan Şiiriyle Değerler Eğitimi Kitap Seti'nden takdim ederken Tevfik Yılmaz Demir de deniz ürünlerinden yapılmış bir tablo armağan etti.