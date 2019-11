(onaylanınca geçilecek) Hür Off Road Kulübünden büyük başarı

Ayak Antalya Offroad Yarışlarından S4 sınıfında şampiyon oldu.

Hür Off Road Kulübü Başkanı Halil Yırtıcı ile yönetim kurulu üyeleri Kilis'te görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan'da katıldı. Girdiği bütün yarışmalarda dereceye girerek Kilis'in ismini tüm Türkiye'ye duyuran Hür Off Road Kulübü Akdeniz Mahalli Offroad Şampiyonası 3. Ayak Antalya Offroad Yarışlarından S4 Sınıf Off Road Şampiyonu oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Pilot Erkan Karakaş ve CO pilot Remzi Yırtıcı plaket verdi. CO pilot Remzi Yırtıcı, Kilis Hür Off Road Kulübünü Kilis'in ismini tüm Türkiye'ye duyurmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Kendi imkanlarımız ile bu yarışlara katılıyoruz. Bu nedenle zaman zaman maddi sıkıntılar çekiliyoruz. Destek bekliyoruz” dedi. Hür Off Road Kulübü Başkanı Halil Yırtıcı ise Yarışmalara giderken bütün arkadaşlarının kendi imkanlarıyla gittiğini ifade ederek, “Bu gerçekten pahalı bir spor, biz kulüp olarak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yetkililerden bize araçlarımızın yarış alanlarına götürmek baya masraflı bir iş belediyemizden valiliğimizden yardım bekliyoruz. Kilis'in aldığı bu büyük başarıların devam etmesi için desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan, Kilis Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek, “Belediye olarak, sizinle beraber istişare edelim, ne yapabiliriz, bir araştıralım, şunun bilinmesini isterim ki, Kilis'in isminin bu tür büyük organizasyonda duyulması önemlidir. Biz imkanlarımız dahilinde destek vermeye hazırız" diye konuştu.