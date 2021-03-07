Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda Suriye'den Türkiye'ye getirilen 27 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye gelen iki ayrı aracı durdurdu. Şüpheli bulunan iki araç, risk kriterleri çerçevesinde-ray taramasına gönderildi. Araçlarda yapılan aramalarda 27 adet kaçak cep telefonu ile şarj aleti ele geçirildi.

İki sürücü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.