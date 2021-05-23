Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 3 kilo esrar ele geçirildi

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan otomobilde narkotik dedektör köpeği Oli ile yapılan aramada 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir otomobili şüphe üzerine-ray tarama sistemine yönlendirdi. Yapılan taramada araçta şüpheli yoğunluklu bölge tespit edildi. Narkotik dedektör köpeği “Oli”nin tepki vermesi üzerine otomobilin vites kolunun arka kısmında yer alan kol dayama bölümü yerinden sökülerek yapılan aramada, 16 adet bez torba içerisinde 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli tahkikat başlandı.