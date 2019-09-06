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Orman Bölge Müdürlüğü 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün 2019 yılı değerlendirme ve 2020 yılı planlama toplantısı Kilis’te yapıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün 2019 yılı değerlendirme ve 2020 yılı planlama toplantısı Kilis'te yapıldı.


Orman Bölge Müdürü Aplaslan Altındaş ‘ın başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürlerinin katılımı ile Kilis İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantıda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün 2019 yılında yapmış olduğu ormancılık faaliyet ve çalışmalar değerlendirildi, 2020 yılında yapılacak yatırımlar, faaliyet ve çalışmaların planlaması yapıldı.


2019 yılında yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş emeği geçen tüm personele teşekkürlerini iletti.

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