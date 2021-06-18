Orman yangın ihbar hattı 112 oldu

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, “177 olan Orman yangın ihbar hattı artık 112 olarak kullanılmaktadır. Artık her acil çağrının ayrı bir numarası olmayacak. Herhangi bir vatandaş 112'yi aradığı zaman karşısına bir çağrı alıcı çıkacak, çağrı alıcı gerekli bilgileri aldıktan sonra olay hangi birimi ilgilendiriyorsa aynı merkezde bulunan o birime aktaracak. Bütün bu işlemler 1 dakikayı geçmeyecek ve olay neticelenene kadar takip edilecek. Türkçe bilmeyenler için merkezde yabancı dil bilen alıcılar bulunacak. 112 Acil Çağrı Merkezi arandığı zaman sabit hatlardan arandı ise kişinin lokasyon bilgisi anında düşecek, mobil hattan çağrı geldiyse ortalama olarak mevki tespit edilecek” diye konuştu.