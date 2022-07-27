İhlas Haber Ajansı

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Orman zararlıları araştırıyor

Kilis’te bulunan ormanlarda, Kızıçam hastalıklar ve zararlılar ile ilgili araştırma çalışmaları yapıldı.

Kilis'te bulunan ormanlarda, Kızıçam hastalıklar ve zararlılar ile ilgili araştırma çalışmaları yapıldı.


Tarsus Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kilis Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki kızılçam ormanlarında arız olan hastalıklar ve zararlılar ile ilgili araştırma çalışmaları gerçekleştirildi. Ormanlık alanlarda toprak analizi alınırken, Kızılçam ormanlarında ağaç köylerine yakın yerler eşilerek, ağaçların köklerinden numuneler alındı. Numunelerin analizinden sonra hastalık tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağı öğrenildi.

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